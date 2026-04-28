Ціна на нафту Brent зросла до $110. Це найбільше за три тижні

Американський еталон West Texas Intermediate (WTI) сягнув $98,47 за барель.

Ціна на нафту Brent зросла до $110. Це найбільше за три тижні
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У вівторок 28 квітня ціни на нафту піднялися до $110 за барель уперше за останні три тижні.

Про це пише Financial Times.

Ф’ючерси на Brent, міжнародний еталонний сорт нафти, зросли більш ніж на 2% до $110,64 за барель. Американський еталон West Texas Intermediate (WTI) додав 2,2%, досягнувши $98,47 за барель.

Востаннє Brent торгувався вище $110 за барель 7 квітня. Це було до того, як оголошення Трампа про тимчасове припинення вогню різко знизило ціни. 17 квітня вони впали до мінімуму: $86,09 за барель.

Білий дім у понеділок повідомив, що американські посадовці обговорюють останню пропозицію Ірану, зміст якої публічно не розкривають, але при цьому там наголошують на «червоних лініях» щодо будь-якої угоди про завершення війни в Ірані. Серед головних вимог – недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила журналістам, що Дональд Трамп скликав представників національної безпеки для розгляду пропозиції.

Державний секретар США Марко Рубіо в понеділок заявив, що щодо іранської пропозиції залишаються «питання», а ядерна програма Тегерана й надалі є «ключовою проблемою, яку необхідно вирішити».

На запитання, чи погодяться США на пропозицію Ірану відкрити Ормузьку протоку в обмін на відкладення переговорів щодо ядерної програми, Рубіо відмовився припускати, яке рішення може ухвалити Трамп.

  • Нещодавно ціна на нафту трохи зросла після того, як Дональд Трамп оголосив про затримання судна під іранським прапором. Тоді вартість одного бареля Brent зстановила $94,66, а West Texas Intermediate - 88,55 доларів.
  • За інформацією видання The New York Times, Іран передав США пропозицію завершення війни на Близькому Сході з відкриттям Ормузької протоки, але перенесенням будь-яких ядерних переговорів на пізніший термін.
  • Серед радників Трампа немає єдності щодо подальших дій. Одні наполягають на продовженні блокади іранських портів, що нібито упродовж 2 місяців завдасть нафтовій галузі країни непоправної шкоди, тож змусить режим йти на поступки. Натомість інші вказують на посилення влади Корпусу вартових ісламської революції, яка навряд чи похитнеться від нових бомбардувань.
