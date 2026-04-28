Ціна на нафту Brent зросла до $110. Це найбільше за три тижні

У вівторок 28 квітня ціни на нафту піднялися до $110 за барель уперше за останні три тижні.

Про це пише Financial Times.

Ф’ючерси на Brent, міжнародний еталонний сорт нафти, зросли більш ніж на 2% до $110,64 за барель. Американський еталон West Texas Intermediate (WTI) додав 2,2%, досягнувши $98,47 за барель.

Востаннє Brent торгувався вище $110 за барель 7 квітня. Це було до того, як оголошення Трампа про тимчасове припинення вогню різко знизило ціни. 17 квітня вони впали до мінімуму: $86,09 за барель.

Білий дім у понеділок повідомив, що американські посадовці обговорюють останню пропозицію Ірану, зміст якої публічно не розкривають, але при цьому там наголошують на «червоних лініях» щодо будь-якої угоди про завершення війни в Ірані. Серед головних вимог – недопущення отримання Тегераном ядерної зброї.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила журналістам, що Дональд Трамп скликав представників національної безпеки для розгляду пропозиції.

Державний секретар США Марко Рубіо в понеділок заявив, що щодо іранської пропозиції залишаються «питання», а ядерна програма Тегерана й надалі є «ключовою проблемою, яку необхідно вирішити».

На запитання, чи погодяться США на пропозицію Ірану відкрити Ормузьку протоку в обмін на відкладення переговорів щодо ядерної програми, Рубіо відмовився припускати, яке рішення може ухвалити Трамп.

Нещодавно ціна на нафту трохи зросла після того, як Дональд Трамп оголосив про затримання судна під іранським прапором. Тоді вартість одного бареля Brent зстановила $94,66, а West Texas Intermediate - 88,55 доларів.