Від початку доби росіяни 59 разів атакували позиції Сил оборони

Від початку доби агресор 59 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Іскрисківщина, Рижівка, Атинське, на Чернігівщині – Хрінівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 45 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню, завдав одного авіаційного удару, застосувавши чотири керовані бомби.

На Південно-Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця та в напрямку Червоної Зорі. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському та Краматорському напрямках противник сьогодні не проводив активних дій.

У районі населеного пункту Дробишеве наші захисники відбивають ворожий штурм на Лиманському напрямку.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили дві спроби загарбників просунутися в районі Ямполя та в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Олександро-Шультиного, Іванопілля та Плещіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Новопавлівка, Софіївка, Вільне, Новоолександрівка, Родинське, Покровськ, Гришине, Удачне, Муравка та Новопідгородне. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог чотири рази наступав у районах населених пунктів Олександроград, Степове та Красногірське. Наразі продовжується одре боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили десять ворожих атак у районах Залізничного, Гуляйпільського, Добропілля, Святопетрівки та Староукраїнки. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Зелене, Рівне, Чарівне, Долинка, Гуляйпільське та Любицьке. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Новоолександрівка та Оріхів.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили одну ворожу штурмову дію у районі Антонівського мосту, ще одна атака противника триває до цього часу.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.