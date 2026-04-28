Суспільство / Події

Польща у межах обміну віддала Росії археолога Олександра Бутягіна, екстрадиції якого вимагала Україна

Його обміняли на білорусько-польському кордоні.

російський археолог Олександр Бутягін
Фото: соцмережі

Польща у межах обміну віддала Росії археолога Олександра Бутягіна, екстрадиції якого вимагала Україна. 

Про це повідомляє білоруська опозиційна “Наша Ніва” та російське пропагандистське ТАСС.  

Відомо, що обмін відбувся на білорусько-польському кордоні за формулою «п'ять на п'ять».

Бутягіна, а також дружину російського військовослужбовця обміняли на двох штатних офіцерів молдавської спецслужби.

Водночас білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що серед звільнених — білоруський журналіст польського походження Анджей Почобут, арештований ще в 2021 році.

"Обмін на польсько-білоруському кордоні є кульмінацією складної дипломатичної гри, яка тривала два роки, сповненої драматичних поворотів. Вона була успішною завдяки чудовій роботі наших служб, дипломатів та прокурорів, а також великій допомозі наших американських, румунських та молдовських друзів. Я дякую вам усім від імені Анджея Почобута та від себе", – повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск. 

Справа Бутягіна

  • У березні у Польщі суд першої інстанції схвалив екстрадицію російського археолога Бутягіна в Україну. В Україні йому інкримінують незаконні розкопки у Криму зі збитками у понад 200 млн грн.
  • Бутягін є керівником відділу античної археології в російському Ермітажі. Він перебував у Європі з лекційним туром і прямував із Нідерландів до Балкан, коли його затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі в грудні 2025 року.
