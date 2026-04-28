Депутат також є директором комунального підприємства, залученого у схемі. Крім того, у схемі фігурують двоє представників бізнесу.

В Ужгороді викрили схему незаконного заробітку на міському полігоні твердих побутових відходів, повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, її організував директор комунального підприємства — депутат міськради разом із двома представниками бізнесу.

Правоохоронці вважають, що майже рік зі сміттєзвалища відбирали вторсировину без договорів і обліку. Підприємці отримували доступ до полігону та передавали посадовцю частину прибутку.

У березні–квітні 2026 року, за даними слідства, депутат отримав 50 тис. грн.

Слідство також встановило, що на полігон без контролю допускали сторонніх людей і техніку, де організували неофіційне сортування відходів. Відібрані пластик, макулатуру та поліетилен накопичували і передавали приватній компанії для продажу.

За оцінками експертів, із травня 2025 року по квітень 2026-го вивезли майже 100 тонн пластику, понад 120 тонн макулатури та кілька тонн поліетилену на понад 660 тис. грн.

Депутату повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Двом представникам бізнесу інкримінують пособництво.