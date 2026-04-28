Головне за ніч та ранок вівторка, 28 квітня: удари по Кривому Рогу, майже 230 боєзіткнень, крадене українське зерно в Ізраїлі

Нічна повітряна атака , 226 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, вибухи в Туапсе.

Російська армія кілька разів вдарила по Кривому Рогу і атакувала Зеленодольську громаду.

Станом на 9:15 було відомо про одного загиблого і п'ятьох поранених, повідомив уточнені дані голова ОВА Олександр Ганжа. "Загинув 40-річний чоловік. Ще пʼятеро чоловіків – 31, 32, 41, 45 та 57 років дістали поранень. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу", – зазначив очільник ОВА.

У місті пошкоджена інфраструктура. Також є пошкодження інших об'єктів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 226 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку пройшло 52 бої, також росіяни чотири рази пробували просунутися в бік Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 26 атак окупантів у районах Добропілля, Прилук, Оленокостянтинівки, Залізничного, Святопетрівки, Мирного, Цвіткового, Чарівного та Гуляйпільського.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1200 окупантів та 16 бойових броньованих машин. Від початку повномасштабного вторгнення армія РФ втратила близько 1 327 640 осіб.

Росія із 18:00 27 квітня запустила 123 ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів. Вони летіли із напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим. Близько 80 із цих дронів були «шахедами».

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила та подавила 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

У російському Туапсе в Краснодарському краї очевидці повідомляють про нову хвилю атаки безпілотних засобів, лунали десятки вибухів.

БПЛА рухалися з боку моря до нафтового терміналу та нафтопереробного заводу. В одному з районів спалахнула пожежа.

В аеропортах Сочі, Краснодара та Геленджика припинили приймати рейси, було оголошено небезпеку повітряних загроз.

Унаслідок попередніх обстрілів Туапсе, за даними Генштабу ЗСУ, було знищено 24 нафтові резервуари, ще 4 пошкоджено.

Президент Володимир Зеленський відреагував на прибуття суден із краденим українським зерном до ізраїльського порту і зазначив, що наша держава готує відповідний санкційний пакет, який буде охоплювати й тих, хто безпосередньо перевозить це зерно, і тих, хто на цьому заробляє.

«Придбання вкраденого в усіх нормальних країнах є діянням, яке тягне за собою юридичну відповідальність. Це стосується, зокрема, і вкраденого Росією зерна. Ще одне судно з таким зерном прибуло в порт Ізраїлю та готується до розвантаження. Це не є і не може бути чистим бізнесом. Влада Ізраїлю не може не знати, які судна та з яким вантажем прибувають у порти країни», – написав він у телеграмі.

«Україна зробила всі необхідні кроки дипломатичними каналами, щоб унеможливити подібні інциденти. Втім, ми бачимо, що й чергове таке судно не зупинене. Доручив МЗС України поінформувати всіх партнерів нашої держави про ситуацію», – зазначив він.

Президент США Дональд Трамп вчергове визначив головною проблемою, яка заважає йому завершити російсько-українську війну, ненависть між Президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором Путіним.

Як пише Independent, господар Білого дому в інтерв'ю Fox News почав нарікати, що ця ненависть є "сміховинною і просто божевільною", а така позиція "це дуже погано, коли ви намагається досягнути угоди".

Попри це, Трамп стверджує, що має "хороші розмови" з обома сторонами і вірить у свою здатність все ж додати ще одну війну до свого довгого списку тих, які він нібито врегулював.

