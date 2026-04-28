Авіакомпанії Індії попереджають про зупинку рейсів через подорожчання пального

Витрати на нього сягають до 40% операційних видатків індійських перевізників.

Федерація індійських авіакомпаній (представляє інтереси таких перевізників, як IndiGo, Air India та SpiceJet) попередила уряд про можливе масове припинення польотів, пише Bloomberg

У листі до Міністерства цивільної авіації Індії галузеве об'єднання заявило, що авіаційна індустрія опинилася на межі закриття або повної зупинки операцій через стрімке зростання цін на авіаційне пальне.

Авіаперевізники закликають владу повернути обмеження на вартість пального, що діяли під час пандемії, а також знизити або відтермінувати податкові виплати. 

Адміністрація прем'єр-міністра Нарендри Моді тим часом може підвищитьиціни на енергоносії одразу після завершення регіональних виборів 29 квітня. Але поки що уряд офіційно заперечив плани щодо подорожчання бензину, а ось питання щодо авіаційного керосину залишилося без чіткої відповіді.

Перевізники заявляють, що будь-яке необґрунтоване підвищення цін на пальне призведе до великих збитків і змусить авіакомпанії залишити літаки на землі. Витрати на пальне складають до 40% операційних видатків індійських перевізників, і це робить їх критично залежними від коливань на ринку. Додатковим тягарем стає послаблення індійської рупії, що збільшує витрати на лізинг літаків та обслуговування в іноземних аеропортах, які зазвичай фіксуються в доларах.

У відповідь на кризу уряд Індії вже запровадив деякі тимчасові заходи підтримки. Зокрема, встановили 25-відсотковий ліміт на місячне зростання цін на авіапальне і на такий же термін знизили плату за посадку і паркування в аеропортах країни. Також розглядається можливість надання авіакомпаніям кредитів під державні гарантії, щоб запобігти колапсу транспортної системи.

