«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
ГоловнаСуспільствоВійна

Ігнат: найближчими днями може відбутись масована атака РФ

Розвідка фіксує активність та передислокацію ворожої авіації.

Ігнат: найближчими днями може відбутись масована атака РФ
начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.
Фото: Зоряна Стельмах

В найближчі декілька днів можлива масована атака Росії по Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат.

За його словами, це підтверджують повідомлення від розвідки та дані від партнерів. Фіксується передислокація тактичної авіації росіян та активність на аеродромах базування

Юрій Ігнат додав, що РФ заздалегідь зазвичай споряджає борти перед ударом, і така активність спостерігалася днями.

"Це може відбутись в наступні кілька діб. Маємо бути готовими завжди", - зазначив Ігнат.

  • Окупанти влучили дроном в житловий будинок в Кривому Розі: відомо про двох загиблих та чотирьох поранених.
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies