Ігнат: найближчими днями може відбутись масована атака РФ

В найближчі декілька днів можлива масована атака Росії по Україні.

Про це в ефірі телемарафону заявив начальник управління комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат.

За його словами, це підтверджують повідомлення від розвідки та дані від партнерів. Фіксується передислокація тактичної авіації росіян та активність на аеродромах базування

Юрій Ігнат додав, що РФ заздалегідь зазвичай споряджає борти перед ударом, і така активність спостерігалася днями.

"Це може відбутись в наступні кілька діб. Маємо бути готовими завжди", - зазначив Ігнат.