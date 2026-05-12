На зустрічі радників із питань безпеки були представлені 13 країн і офіс генсека НАТО.

Україна просуває у Європі тему виробництва антибалістики і формує антибалістичну коаліцію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 травня.

«Хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам: була зустріч на рівні радників із питань національної безпеки. Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі, ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити, і зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли», - розповів глава держави.

Президент додав, що на нинішній зустрічі країн по антибалістиці були представлені 13 країн та офіс Генерального секретаря НАТО.

«Загалом зараз українські позиції на фронті та в наших далекобійних санкціях і в спільних результатах із партнерами найвищі за роки. Треба тримати рівень і досягати результатів. Саме це ми й робимо», - додав Зеленський.