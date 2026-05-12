«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Формуємо антибалістичну коаліцію у Європі

На зустрічі радників із питань безпеки були представлені 13 країн і офіс генсека НАТО. 

Зеленський: Формуємо антибалістичну коаліцію у Європі
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Україна просуває у Європі тему виробництва антибалістики і формує антибалістичну коаліцію.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 12 травня.

«Хочу подякувати сьогодні європейським нашим партнерам: була зустріч на рівні радників із питань національної безпеки. Ми поступово просуваємо тему виробництва антибалістики у Європі, ми формуємо антибалістичну коаліцію. Варто це зробити, і зараз ми ближче до результату, ніж будь-коли», - розповів глава держави.

Президент додав, що на нинішній зустрічі країн по антибалістиці були представлені 13 країн та офіс Генерального секретаря НАТО. 

«Загалом зараз українські позиції на фронті та в наших далекобійних санкціях і в спільних результатах із партнерами найвищі за роки. Треба тримати рівень і досягати результатів. Саме це ми й робимо», - додав Зеленський.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies