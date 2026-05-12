Лубінець розповів подробиці підготовки обміну «1000 на 1000»

Росія затягує процес із обміну «1000 на 1000» і звинувачує в цьому Україну.

Про це заявив в етері телемаратону омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, кожного дня тривають перемовні процеси, український омбудсман також контактує зі своєю російською колегою.

«Українська перемовна група давним-давно зробила свою роботу, якщо можна так висловитись, і списки давно передані. Ми постійно наполягаємо на пріоритетних групах... В першу чергу пропонуємо, щоб повертались важкопоранені, важкохворі. І це ті, хто знаходяться в полоні з 2022 року», - розповів Лубінець.

Він додав, що таку позицію підтримують і США.

Також швидше хочуть повернути тих, хто найдовше перебуває у російському полоні. Але російська сторона, за словами омбудсмана. Затягує ці процеси і навіть знаходить аргументи звинувачувати Україну.

«От я чув ці ці наративи, які там лунали з російської столиці, що нібито нам передали якісь списки, а потім ми відмовились від цього. Це абсолютно неправда, це чергова російська така пропаганда, яка, на жаль, розповсюджується на категорію наших родин військових полонених, які чекають своїх героїв, героїнь з російського полону. Тобто, це така, знаєте, постійна ІПСО проти наших громадян, яку використовує російська сторона», - заявив омбудсман.

Лубінець також сказав, що один з принципів, який узгоджували з російською стороною і отримали підтвердження – це те, що мають швидше вийти на волю ті, які найдовше перебувають у полоні.

«Отже, хто в полоні з 2022-го року, за нашою логікою, повинен зразу повертатись. На жаль, російська сторона без якихось пояснень дуже часто намагається, знову ж таки, маніпулювати і не погоджує на повернення громадян, які чотири, три роки знаходяться в російському полоні. До речі, у нас є категорія громадян України, як військовополонених, так і цивільних заручників, які знаходяться в російському полоні ще з 2014 року», - додав омбудсман.