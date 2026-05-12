Проєкт протиракетної оборони «Золотий купол» (Golden Dome), ініційований президентом Дональдом Трампом, коштуватиме близько 1,2 трильйона доларів протягом 20 років, пише Bloomberg.
Це у шість разів перевищує попередні офіційні прогнози, свідчать дані звіту позапартійного Бюджетного управління Конгресу.
Аналітики зазначають, що попри колосальні витрати, система навряд чи зможе зупинити повномасштабну атаку з боку рівного за силою противника. Оскільки адміністрація Трампа не надала конкретного плану, управління будувало свій прогноз на базі виконавчого указу президента від січня 2025 року.
Проєкт передбачає чотири сегменти захисту: майже 7800 космічних перехоплювачів, нові наземні об’єкти, системи Aegis суші та десятки регіональних точок з комплексами Patriot і THAAD. До речі, найдорожча частина системи обійдеться у 720 мільярдів доларів.
Керівник програми генерал Майкл Гетлейн раніше оцінював проєкт у 185 мільярдів доларів, що значно менше за розрахунки Конгресу.
Космічні сили вже виділили 3,2 мільярда доларів компаніям Lockheed Martin та SpaceX на розробку прототипів космічних перехоплювачів.
Сенатор-демократ Джефф Мерклі назвав проєкт «подарунком для оборонних підрядників за кошти платників податків» і пообіцяв блокувати фінансування цієї «схеми».
Минулого року на розробку системи вже виділили 25 мільярдів доларів, а Пентагон запитує ще 17 мільярдів на наступний рік, хоча більшість необхідних технологій досі залишаються непротестованими.
- На початку 2025 року Трамп заявив, що планує створити американський "Залізний купол" над усіма США. Подібна система протиракетної оборони “Залізний купол” існує на озброєнні в Ізраїлі. Вона здатна перехоплювати та знищувати ракети малої дальності, які запускаються із територій сусідніх держав. Водночас для перехоплення ракет середнього й далекого радіусу дії, які запускаються по балістичній траєкторії, Ізраїль використовує інші системи, зокрема THAAD американського виробництва.
