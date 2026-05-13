Рубіо зміг поїхати до Китаю попри санкції завдяки хитрощам з прізвищем

Колишній сенатор завжди був відомий як критик політики Піднебесної.

Марко Рубіо
Фото: EPA/UPG

Державний секретар США Марко Рубіо разом з президентом Дональдом Трампом вирушив до Китаю на переговори із керівником комуністичного уряду країни Сі Цзінпінем.

Як пише RFI, колишній сенатор від Флориди приєднався до делегації, хоча був у чорному списку осіб, яким заборонений в'їзд до Китаю. Уникнути проблем допомогло хитре рішення, яке застосували китайські чиновники.

Аби санкції не дошкуляли голові американської дипломатії, у Пекіні змінили написання його прізвища китайською мовою: взяли інший ієрогліф для першого складу. Тепер система перевірки не виявить обмежень для Рубіо на перетин кордону чи пересування територією Піднебесної.

Рубіо має славу одного з найбільш затятих і послідовних критиків Китаю в американські політиці. Саме він доклав зусиль до ухвалення пакету широких санкцій проти Пекіна, після чого й був покараний комуністичною владою країни. 

Під час слухань у Сенаті перед затвердженням на посаді держсекретаря Рубіо все ще називав Китай "безпрецедентним суперником". І лише згодом, під впливом Трампа, риторика дипломата дещо пом'яшилася.

