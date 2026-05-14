У Франції на круїзному лайнері виявили спалах норовірусу

У Франції зафіксували спалах норовірусу на круїзному лайнері Ambition. На його борту перебуває 1700 пасажирів та членів екіпажу.
Про це пише The Guardian.
Судно перевозить понад 1200 пасажирів, більшість з яких є громадянами Великої Британії або Ірландії. За словами представників французької охорони здоров'я, симптоми вірусу виявилися приблизно у 50 осіб, тому лайнер пришвартувався у Бордо.
10 травня на круїзі помер 92-річний пасажир. Як повідомив оператор, Ambassador Cruise Line, гість не повідомляв про жодні симптоми шлунково-кишкового захворювання, і причина смерті ще не встановлена.
Корабель вирушив з Белфаста в п'ятницю та з Ліверпуля в суботу. Дані оператора показали збільшення кількості випадків захворювання після посадки гостей у Ліверпулі.
Як передає BBC, напередодні органи охорони здоров'я Бордо повідомили, що результати взятих зразків підтверджують спалах норовірусу, який передається від людини до людини або через навколишнє середовище. Серйозних випадків не зареєстровано.
