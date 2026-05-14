У Франції на круїзному лайнері виявили спалах норовірусу

Симптоми вірусу виявили орієнтовно в 50 людей.

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Франції зафіксували спалах норовірусу на круїзному лайнері Ambition. На його борту перебуває 1700 пасажирів та членів екіпажу.

Про це пише The Guardian.

Судно перевозить понад 1200 пасажирів, більшість з яких є громадянами Великої Британії або Ірландії. За словами представників французької охорони здоров'я, симптоми вірусу виявилися приблизно у 50 осіб, тому лайнер пришвартувався у Бордо.

10 травня на круїзі помер 92-річний пасажир. Як повідомив оператор, Ambassador Cruise Line, гість не повідомляв про жодні симптоми шлунково-кишкового захворювання, і причина смерті ще не встановлена.

Корабель вирушив з Белфаста в п'ятницю та з Ліверпуля в суботу. Дані оператора показали збільшення кількості випадків захворювання після посадки гостей у Ліверпулі.

Як передає BBC, напередодні органи охорони здоров'я Бордо повідомили, що результати взятих зразків підтверджують спалах норовірусу, який передається від людини до людини або через навколишнє середовище. Серйозних випадків не зареєстровано.

  •  Нещодавно на круїзному лайнері MV Hondius зафіксували спалах хантавірусу. Він зазвичай поширюються гризунами, проте штам “Андес” може передаватися від людини до людини. За даними ВООЗ, саме цей штам підхопили окремі пасажири нідерландського судна під час подорожі Південною Америкою.Троє пасажирів померли.
