У Індії унаслідок шторму загинули майже 90 людей

Майже 90 людей загинули внаслідок сильного шторму із дощем і градом, який обрушився на найнаселеніший штат Індії, Уттар-Прадеш.

Про це пише Reuters.

Шторми є поширеними у північному штаті протягом спекотного сезону з березня по червень.

За даними місцевої влади, загинули 89 людей. Також повідомлялося про 53 поранених, 87 пошкоджених будинків та 114 голів загиблої худоби в штаті через шторми, дощ, град та блискавки.

За словами представника державної служби з питань допомоги, деякі люди загинули через падіння дерев та обвалення стін будинків.

За словами влади, головний очільник штату доручив чиновникам допомогти постраждалим та розподілити фінансову допомогу протягом 24 годин.