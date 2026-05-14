Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
Нардепу Дубінському повідомили про підозру у державній зраді
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
Сирський: у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ противник знищив 5 санітарних евакуаційних автомобілів
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
У центрі Львова викрили дім розпусти, серед "працівниць" - неповнолітня
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
ГоловнаСвіт

У Індії унаслідок шторму загинули майже 90 людей

Негода пройшла у найнаселенішому штаті Уттар-Прадеш.

У Індії унаслідок шторму загинули майже 90 людей
Наслідки зсувів у Індії, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Майже 90 людей загинули внаслідок сильного шторму із дощем і градом, який обрушився на найнаселеніший штат Індії, Уттар-Прадеш.

Про це пише Reuters

Шторми є поширеними у північному штаті протягом спекотного сезону з березня по червень.

За даними місцевої влади, загинули 89 людей. Також повідомлялося про 53 поранених, 87 пошкоджених будинків та 114 голів загиблої худоби в штаті через шторми, дощ, град та блискавки.

За словами представника державної служби з питань допомоги, деякі люди загинули через падіння дерев та обвалення стін будинків.

За словами влади, головний очільник штату доручив чиновникам допомогти постраждалим та розподілити фінансову допомогу протягом 24 годин.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies