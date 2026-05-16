На Полтавщині унаслідок падіння ворожого дрона пошкоджена господарська споруда

Ворожий дрон упав на відкритій території у Миргородському районі

Російський дрон упав на відкритій території у Миргородському районі Полтавщини. Вибухова хвиля пошкодила скління господарської споруди та вантажвку.

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

"У Миргородському районі зафіксовано падіння ворожого БпЛА на відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон господарчої споруди та вантажівку. Звернень до екстрених служб щодо травмованих не надходило", – ідеться у повідомленні.