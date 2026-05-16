У вечірньому зверненні 16 травня президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку наступного етапу обміну військовополоненими.

“Також не зупиняємося, щоб були і наступні етапи обмінів. Цього тижня був перший етап з обміну тисяча на тисячу. Ми готуємо наступний. Триває робота щодо списків, усіх необхідних погоджень. Я дякую тим, хто залучений. Треба повертати українців з полону, треба і надалі посилювати наші зв'язки зі світом, нашу державу, наших людей”, – сказав Зеленський.

Напередодні пройшов перший етап обміну полоненими “1000 на 1000”. Додому повернулися 205 українців.