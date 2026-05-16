На Херсонщині знову поранені люди через російські обстріли

До лікарні доставили чоловіка, який постраждав через російську дронову атаку у селі Інгулець Дарʼївської громади Херсонщини.

Про це повідомила обласна військова адміністрація.

Житель отримав вибухову травму та поранення грудної клітки.

Увечері росіяни вдарили з безпілотника по Центральному району Херсона. Постраждала ще одна людина. У чоловіка - уламкові поранення ніг, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкову травми.

Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості, додали в ОВА.