На Херсонщині знову поранені люди через російські обстріли

До лікарні доставили чоловіка, який постраждав через російську дронову атаку у селі Інгулець Дарʼївської громади Херсонщини.
Про це повідомила обласна військова адміністрація.
Житель отримав вибухову травму та поранення грудної клітки.
Увечері росіяни вдарили з безпілотника по Центральному району Херсона. Постраждала ще одна людина. У чоловіка - уламкові поранення ніг, контузія, вибухова та закрита черепно-мозкову травми.
Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні у середньому стані тяжкості, додали в ОВА.
- Того ж дня росіяни атакували середмістя обласного центру і вбили людину, ще двох поранили.
- А через обстріл Дар'ївки постраждала жінка.