Прем'єр-міністр Канади Марк Карні вдягнув вишиванку на знак підтримки України

За океаном теж свято.

Марк Карні і канадські урядовці у вишиванках
Фото: X

У Всесвітній день вишиванки 21 травня до участі у глобальному флешмобі з вишиваними сорочками долучився прем'єр-міністр Канади Марк Карні.

Голова канадського уряду виклав у соцмережі X своє фото в компанії міністрів та громадських діячів, кожен з яких прийшов на роботу у традиційному українському одязі.

Карні зазначив, що боротьба України є також боротьбою Канади, і "їхня справа - наша справа, а їхня незалежність стане нашою перемогою". Прем'єр привітав українські громади у Канаді та всьому світі і запевнив, що Країна кленового листя підтримує нашу державу. 

У День вишиванки чимало світових політиків також символічно продемонстрували свою солідарність з Україною - наприклад, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже та інші урядовці.

