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Через обстріли РФ на Дніпропетровщині двоє людей поранені

Ворог обстріляв три райони безпілотниками та артилерією.

Через обстріли РФ на Дніпропетровщині двоє людей поранені
наслідки атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня ворог майже 30 разів атакував три райони безпілотниками та артилерією. Постраждали дві людини.

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади. Понівечені адмінбудівля, багатоквартирний будинок, приватні оселі, автівки. Постраждали двоє людей. У важкому стані до лікарні доправили 65-річну жінку. У стані середньої тяжкості госпіталізовано 62-річного чоловіка.

У Криворізькому районі росіяни завдали ударів по Глеюватській, Зеленодольській та Девладівській громадах. Пошкоджена інфраструктура. 

У Павлограді сталася пожежа.

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