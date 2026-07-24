Через обстріли РФ на Дніпропетровщині двоє людей поранені

Упродовж дня ворог майже 30 разів атакував три райони безпілотниками та артилерією. Постраждали дві людини.
Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька, Покровська громади. Понівечені адмінбудівля, багатоквартирний будинок, приватні оселі, автівки. Постраждали двоє людей. У важкому стані до лікарні доправили 65-річну жінку. У стані середньої тяжкості госпіталізовано 62-річного чоловіка.
У Криворізькому районі росіяни завдали ударів по Глеюватській, Зеленодольській та Девладівській громадах. Пошкоджена інфраструктура.
У Павлограді сталася пожежа.
- На Дніпропетровщині розширили обов'язкову примусову евакуацію сімей із дітьми через постійну загрозу російських обстрілів. Із десяти сіл Синельниківського району мають виїхати 222 родини, у яких виховуються 364 дитини.