Ігнат: Росія вдень атакувала Україну балістикою та "Оніксами"

Російські війська вдень 24 липня завдали ракетного удару по території України, застосувавши три балістичні ракети та дві надзвукові протикорабельні ракети "Онікс". Одну з балістичних ракет сили ППО змогли перехопити.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише "Укрінформ".

За його словами, росіяни атакували Україну балістичними ракетами з північного напрямку, після чого завдали удару "Оніксами" по південних регіонах.

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"Відбувся удар – швидкісна балістика з північного напрямку, а потім ще й додали ракети "Онікс" по півдню. Не досягли вони цілей, але все ж таки атака така була, і загроза зберігається", – зазначив Ігнат.

Загалом Росія застосувала три балістичні ракети, одну з яких вдалося знищити силам ППО.

"Маємо три балістичні ракети. Одну з них вдалося перехопити протиповітряній обороні, а дві, на жаль, не вдалося. Саме по Київщині зафіксовано два влучання", – сказав речник.

Ігнат також звернув увагу, що цього разу ворог завдав балістичного удару вдень, хоча зазвичай використовує таку зброю вночі. Імовірно, це пов’язано з тим, що в Україні відбувався масовий захід.

"Думаю, правоохоронці та відповідні служби розберуться з цим питанням. У Збройних силах давно заборонено проведення публічних заходів і великих скупчень людей, адже це питання безпеки. Країна перебуває у стані війни, тому заходи потрібно планувати з урахуванням усіх вимог безпеки", – наголосив він.

Крім того, речник Повітряних сил попередив, що Росія накопичила певний запас ракет, тому найближчими днями загроза нових атак залишається високою. Він закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Ігнат додав, що під час нічних атак російські війська дедалі частіше використовують не лише "шахеди", а й реактивні дрони та БпЛА з каналами дистанційного керування, які дозволяють операторам змінювати маршрут і ціль у режимі реального часу.

Що відомо про ракетний удар по Київщині 24 липня

Росіяни вранці 24 липня атакували балістичними ракетами місце проведення виставки зброї в Київській області. Станом на 14:52, внаслідок удару по області загинули щонайменше десять людей, близько 100 поранені.

Першою про атаку офіційно повідомила Українська рада зброярів. Там заявили, що інформацію про точне місце перебування учасників публічно не поширювали.