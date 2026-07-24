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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на російський удар КАБом по будівлі Почесного консульства Латвії у Слов'янську Донецької області. Він назвав атаку грубим порушенням міжнародного права та закликав міжнародну спільноту до рішучої відповіді.

Про це глава МЗС України повідомив у соцмережах.

За словами Сибіги, російська керована авіабомба влучила у приміщення Почесного консульства Латвії.

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"Це черговий приклад кричущого порушення Росією норм міжнародного права та нехтування захистом цивільних і консульських приміщень", – наголосив міністр.

Він зазначив, що українська сторона невідкладно поінформує компетентні державні органи про інцидент та докладе всіх зусиль для встановлення й притягнення винних до відповідальності.

"Ми негайно поінформуємо відповідні державні органи та докладемо всіх зусиль, щоб винні у цьому варварському акті були ідентифіковані та притягнуті до відповідальності", – заявив Сибіга.

Очільник МЗС також закликав міжнародну спільноту дати рішучу відповідь на черговий прояв російського терору.

"На щастя, Почесний консул не постраждав. Висловлюю солідарність із моєю колегою Байбою Браже та дружньою Латвією", – додав міністр.