Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з Росією в США

Володимир Зеленський висловив готовність підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті.
Про це він сказав в інтерв’ю MAGA-блогерці Лорі Лумер.
«Так, я готовий. Я завжди казав президенту Трампу, що готовий приїхати до Сполучених Штатів — до Овального кабінету чи в Мар-а-Лаґо, це залежить від президента Трампа». – зазначив глава держави.
- В розмові Зеленський також наголосив, що «якщо завтра ми можемо зупинити війну, зробити припинення вогню — це краще, ніж воювати 10–20 років заради перемоги і втрачати своїх людей».