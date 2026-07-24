Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з Росією в США

Це можна було би зробити в Овальному кабінеті або ж маєтку Трампа Мар-а-Лаґо.

Володимир Зеленський висловив готовність підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті.

Про це він сказав в інтерв’ю MAGA-блогерці Лорі Лумер.

«Так, я готовий. Я завжди казав президенту Трампу, що готовий приїхати до Сполучених Штатів — до Овального кабінету чи в Мар-а-Лаґо, це залежить від президента Трампа». – зазначив глава держави.