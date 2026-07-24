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Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з Росією в США

Це можна було би зробити в Овальному кабінеті або ж маєтку Трампа Мар-а-Лаґо.

Зеленський заявив, що готовий підписати мирну угоду з Росією в США
Володимри Зеленський на інтерв’ю з MAGA-блогеркою Лорі Лумер
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський висловив готовність підписати мирну угоду з Росією в Овальному кабінеті.

Про це він сказав в інтерв’ю MAGA-блогерці Лорі Лумер.

«Так, я готовий. Я завжди казав президенту Трампу, що готовий приїхати до Сполучених Штатів — до Овального кабінету чи в Мар-а-Лаґо, це залежить від президента Трампа». – зазначив глава держави.

  • В розмові Зеленський також наголосив, що «якщо завтра ми можемо зупинити війну, зробити припинення вогню — це краще, ніж воювати 10–20 років заради перемоги і втрачати своїх людей».
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