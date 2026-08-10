Національна опера покаже концерт хореографічних номерів від чотирьох легендарних балетмейстерів

29 серпня о 17:00 Національна опера України проведе вечір одноактних балетів «4 Легенди – гала», приурочений до Дня пам’яті захисників України. Про це повідомила пресслужба театру.
У програмі концерту представлена хореографія чотирьох легендарних балетмейстерів: Вільяма Форсайта (США), Джона Ноймаєра (США), Ханса ван Манена (Нідерланди), Олексія Ратманського (Україна – США). Вперше на сцені Національної опери України виконають два хореографічні номери у постановці Вільяма Форсайта: Bach Duet і Slingerland Duet.
Програма концерту «4 Легенди – гала»:
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«Bach Duet», хореографія Уільяма Форсайта, музика Й.С.Баха. Виконують: Ілона Кравченко, Микита Сухоруков.
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Адажіо з балету «Весна і осінь» на музику Антоніна Дворжака (Серенада мі мажор, ор. 22) у постановці художнього керівника і директора Hamburg Ballett Джона Ноймаєра. Солісти: Юлія Кулик, Євген Логвиненко.
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«Slingerland Duet», хореографія Уільяма Форсайта, музика Гевіна Браєрса. Виконують: Анастасія Шевченко, Ян Ваня.
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«5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці Ханса ван Манена (одноактний балет для семи пар, створений 1977 року). Солісти: Олександра Панченко, Ян Ваня.
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«Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці Олексія Ратманського. Солісти: Ілона Кравченко, Олександра Панченко, Еліна Кутузова, Анастасія Шевченко, Микита Сухоруков, Ярослав Ткачук, Євген Логвиненко, Ілля Морозов.