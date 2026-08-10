Національна опера покаже концерт хореографічних номерів від чотирьох легендарних балетмейстерів

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29 серпня о 17:00 Національна опера України проведе вечір одноактних балетів «4 Легенди – гала», приурочений до Дня пам’яті захисників України. Про це повідомила пресслужба театру.

У програмі концерту представлена хореографія чотирьох легендарних балетмейстерів: Вільяма Форсайта (США), Джона Ноймаєра (США), Ханса ван Манена (Нідерланди), Олексія Ратманського (Україна – США). Вперше на сцені Національної опери України виконають два хореографічні номери у постановці Вільяма Форсайта: Bach Duet і Slingerland Duet.

Фото: Національна опера України Елегія воєнного часу.

Програма концерту «4 Легенди – гала»: