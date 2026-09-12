На Волині понад чотири години триває масована атака дронів

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Росія понад чотири години атакує Волинську область безпілотниками. За цей час у повітряний простір регіону зайшли понад 10 ворожих цілей, більшість із них атакували Ковельську громаду.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

У Ковельській громаді внаслідок атаки травмувалися п’ятеро людей. Усім постраждалим надали медичну допомогу.

Загиблих немає.

Водночас у Луцьку уламки дрона влучили в пасажирський потяг. Ніхто не загинув і не постраждав – людей встигли евакуювати до влучання.

Очільник ОВА закликав жителів області залишатися в укриттях і безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.