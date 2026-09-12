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На Волині понад чотири години триває масована атака дронів

Станом на 19.45 постраждали п’ятеро людей.

На Волині понад чотири години триває масована атака дронів
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС України в Telegram

Росія понад чотири години атакує Волинську область безпілотниками. За цей час у повітряний простір регіону зайшли понад 10 ворожих цілей, більшість із них атакували Ковельську громаду. 

Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.

У Ковельській громаді внаслідок атаки травмувалися п’ятеро людей. Усім постраждалим надали медичну допомогу.

Загиблих немає.

Водночас у Луцьку уламки дрона влучили в пасажирський потяг. Ніхто не загинув і не постраждав – людей встигли евакуювати до влучання.

Очільник ОВА закликав жителів області залишатися в укриттях і безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

  • Упродовж дня 12 вересня російські війська атакували Україну 410 ударними безпілотниками, зокрема 37 реактивними. Атака триває з 6:30. За цей час українська протиповітряна оборона, за попередніми даними, знищила або подавила 336 ударних БпЛА. Водночас зафіксували 21 влучання ударних дронів противника. Станом на 18:00 у повітряному просторі України 
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