На Волині понад чотири години триває масована атака дронів

Росія понад чотири години атакує Волинську область безпілотниками. За цей час у повітряний простір регіону зайшли понад 10 ворожих цілей, більшість із них атакували Ковельську громаду.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Роман Романюк.
У Ковельській громаді внаслідок атаки травмувалися п’ятеро людей. Усім постраждалим надали медичну допомогу.
Загиблих немає.
Водночас у Луцьку уламки дрона влучили в пасажирський потяг. Ніхто не загинув і не постраждав – людей встигли евакуювати до влучання.
Очільник ОВА закликав жителів області залишатися в укриттях і безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
- Упродовж дня 12 вересня російські війська атакували Україну 410 ударними безпілотниками, зокрема 37 реактивними. Атака триває з 6:30. За цей час українська протиповітряна оборона, за попередніми даними, знищила або подавила 336 ударних БпЛА. Водночас зафіксували 21 влучання ударних дронів противника. Станом на 18:00 у повітряному просторі України