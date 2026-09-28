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РФ атакувала Дніпропетровщину: загинули шестеро людей, 28 постраждали

У Дніпрі загинули троє людей, ще 21 людина дістала поранення.

РФ атакувала Дніпропетровщину: загинули шестеро людей, 28 постраждали
наслідки атаки РФ по місту Дніпро
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська майже 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілів загинули шестеро людей, ще 28 дістали поранення. 

Фото: Дніпропетровська ОВА

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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У Дніпрі загинули троє людей, ще 21 людина постраждала. Трьох жінок госпіталізували у стані середньої тяжкості, решта постраждалих лікуватимуться амбулаторно. У Дніпровському та Самарівському районах сталися пожежі.

Фото: Дніпропетровська ОВА

На Синельниківщині російські війська били по райцентру та Дубовиківській громаді. Пошкоджене відділення логістичної компанії. Загинули троє людей. У важкому стані госпіталізували 15-річного хлопця та 41-річного чоловіка. Ще один 31-річний чоловік перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені магазин, житловий будинок, заклад культури та ліцей. 41-річний чоловік і 53-річна жінка лікуватимуться амбулаторно.

У Зеленодольській громаді на Криворіжжі поранення дістав 67-річний чоловік. Він перебуває в лікарні у важкому стані.

У Кам’янському районі російські війська вдарили по Криничанській громаді. Пошкоджені склади, до лікарні госпіталізували 49-річного чоловіка.

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