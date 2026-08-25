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ЦПД: Путін запровадив новий інструмент тиску та контролю над бізнесом

Росія може взяти в тимчасове управління будь-яке приватне підприємство, що зазнало удару дрона чи ракети.

ЦПД: Путін запровадив новий інструмент тиску та контролю над бізнесом
Фото: ЦПД/Telegram

Президент Росії підписав указ, який дозволяє країні взяти в тимчасове управління будь-яке підприємство, що зазнало удару дрона або ракети. Формальними підставами можуть стати «недостатні заходи із захисту майна» або несвоєчасне відновлення пошкоджених об’єктів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

 Під загрозою опиняються, зокрема, маркетплейси Wildberries та Ozon, нафтопереробні заводи, порти, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу, транспортна та логістична інфраструктура й промислові підприємства.

"Формально йдеться про «тимчасове управління», однак фактично кремль отримує ще один інструмент тиску на бізнес. Власників, які не демонструють достатньої лояльності до влади, можна буде позбавляти контролю над підприємствами під надуманими приводами, передаючи їх наближеним до влади структурам", - зазначає ЦПД.

Таким чином, "тимчасове управління" може перетворитися на механізм перерозподілу приватних активів.

  • Російська влада продовжує інтегрувати військову підготовку в систему шкільної освіти, створюючи умови для залучення дітей до військової інфраструктури та поширення мілітаристської пропаганди.
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