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Навроцький написав Зеленському листа і згадав "напружені питання": президент України відповів (оновлено)

У Канцелярії президента Польщі зазначили, що найближчими тижня візиту до Києва не буде.

Навроцький написав Зеленському листа і згадав "напружені питання": президент України відповів (оновлено)
Кароль Навроцький і Володимир Зеленський
Фото: LB/Маріанна Присяюжнюк

Президент Польщі Кароль Навроцький привітав Володимира Зеленського з 35-ю річницею незалежності України. У листі польський президент, зокрема, побажав Україні перемоги у війні з Росією та наголосив на важливості добросусідських відносин між двома країнами.

Про зміст листа розповів керівник Бюро міжнародної політики Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач в ефірі RMF FM.

Навроцький у своєму зверненні зазначив, що між Польщею та Україною є низка напружених питань, які Варшава хотіла б поступово врегулювати. Водночас польська сторона вважає добросусідські відносини однією з основ співпраці двох країн.

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"Пан президент у цьому листі фактично побажав Україні перемоги у війні з Росією", – сказав Пшидач.

Водночас він наголосив, що польсько-українські відносини, на думку Навроцького, мають ґрунтуватися, зокрема, на історичній правді.

Пшидач також повідомив, що між канцеляріями президентів Польщі та України триває діалог. Водночас найближчими місяцями поїздка Навроцького до Києва не запланована.

У Польщі розкритикували створення Пантеону національної пам’яті

Пшидач також розкритикував підписаний президентом України закон про створення Українського національного пантеону. Він заявив, що, на його думку, цей документ не сприятиме покращенню відносин України ні з Польщею, ні з іншими західноєвропейськими державами.

Зеленський відповів на лист Навроцького

Президент України подякував президенту Польщі Каролю Навроцькому за привітання з Днем Незалежності України та побажання перемоги. Про це Зеленський написав в соцмережі X.

Глава держави наголосив, що Україна не забуде підтримку Польщі від перших днів повномасштабного російського вторгнення, зокрема відкритість польського суспільства та готовність допомагати українцям.

"Ми налаштовані розвивати зв’язки між нашими двома сильними народами – з повагою та правдивістю до минулого, тверезим поглядом на теперішні загрози та оптимізмом щодо нашого спільного майбутнього в ЄС і НАТО", – зазначив Зеленський.

  • 23 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про Український національний пантеон. У Пантеоні вшановуватимуть найвидатніших представників української нації: їх перепоховають із почестями, встановлять кенотафи (символічні надмогильні споруди або пам'ятники, у яких немає тіла чи останків померлих) та застосують інші форми увічнення пам'яті. 
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