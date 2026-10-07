Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
ГоловнаПраво

Нардепку Анну Скороход судитимуть за спробу "продати" санкції РНБО за $250 тисяч

Один з учасників справи уклав угоду зі слідством і надав викривальні покази щодо інших фігурантів.

Нардепку Анну Скороход судитимуть за спробу "продати" санкції РНБО за $250 тисяч
Ілюстративне фото
Фото: сайт НАБУ

До суду скерували справу народної депутатки України та її спільників. За $250 тисяч вони нібито пропонували представнику компанії організувати накладення на неї санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

Про це пише Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, гроші мали передати посадовцям РНБО в обмін на ухвалення відповідного рішення. Щоб приховати справжню мету передачі коштів представнику компанії запропонували оформити їх як позику.

Реклама

Після отримання першого траншу – $125 тисяч – учасники групи заявили, що передадуть ці гроші посадовцям РНБО. Насправді всі кошти вони залишили собі. 

Про підозру чинній народній депутатці та її спільникам НАБУ і САП за співпраці з СБУ повідомили у грудні 2025 року. У червні 2026 року розслідування завершили.

Один з учасників справи уклав угоду зі слідством і надав викривальні покази щодо інших фігурантів. Вищий антикорупційний суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком. Також він перерахував 700 тисяч гривень на підтримку ЗСУ через United24.

Що відомо про справу?

Раніше Центр протидії корупції повідомляв, що йдеться про народну депутатку Анну Скороход. Під час обшуків у депутатки та її спільників виявили докази, після чого учасникам групи повідомили про підозру. Скороход заявляла, що вважає справу тиском на опозицію та спробою перешкодити її політичній діяльності.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies