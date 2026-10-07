Нардепку Анну Скороход судитимуть за спробу "продати" санкції РНБО за $250 тисяч

Один з учасників справи уклав угоду зі слідством і надав викривальні покази щодо інших фігурантів.

До суду скерували справу народної депутатки України та її спільників. За $250 тисяч вони нібито пропонували представнику компанії організувати накладення на неї санкцій Ради національної безпеки і оборони України.

Про це пише Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, гроші мали передати посадовцям РНБО в обмін на ухвалення відповідного рішення. Щоб приховати справжню мету передачі коштів представнику компанії запропонували оформити їх як позику.

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Після отримання першого траншу – $125 тисяч – учасники групи заявили, що передадуть ці гроші посадовцям РНБО. Насправді всі кошти вони залишили собі.

Про підозру чинній народній депутатці та її спільникам НАБУ і САП за співпраці з СБУ повідомили у грудні 2025 року. У червні 2026 року розслідування завершили.

Один з учасників справи уклав угоду зі слідством і надав викривальні покази щодо інших фігурантів. Вищий антикорупційний суд призначив йому п’ять років позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком. Також він перерахував 700 тисяч гривень на підтримку ЗСУ через United24.

Що відомо про справу?

Раніше Центр протидії корупції повідомляв, що йдеться про народну депутатку Анну Скороход. Під час обшуків у депутатки та її спільників виявили докази, після чого учасникам групи повідомили про підозру. Скороход заявляла, що вважає справу тиском на опозицію та спробою перешкодити її політичній діяльності.