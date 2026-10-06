ЗМІ: ЄС розглядає посилення обмежень для російських дипломатів на тлі активізації гібридних загроз

Держави-члени Євросоюзу розглядають можливість запровадження суворіших обмежень та перевірок до російських дипломатів через хвилю гібридних атак РФ по всій Європі.

Як пише Euronews, переміщення та діяльність російських дипломатів опинилися під пильною увагою на тлі низки гібридних атак в ЄС, деякі з яких безпосередньо пов’язують із Москвою.

За словами високопоставлених дипломатів, це питання може стати наступним кроком у розвитку санкційного режиму ЄС.

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Серед варіантів, які розглядаються, – посилення обмежень і перевірок щодо російських дипломатів, щоб протидіяти спонсорованій державою гібридній війні та диверсіям.

Обговорення, яке наразі перебуває на початковій стадії, є продовженням механізму, запровадженого ЄС торік у межах його 19-го пакета санкцій. Ця система зобов’язує російських дипломатів, які працюють у країнах ЄС, повідомляти про намір здійснити поїздку до іншої держави-члена або транзит через неї за межами країни перебування не пізніше ніж за 24 години до запланованого в’їзду. Вимога поширюється на дипломатичних і консульських працівників усіх рангів, включно з послами, адміністративним, технічним та обслуговувальним персоналом, а також членами їхніх сімей.

Хоча ця система надала європейським органам влади більше можливостей контролювати переміщення російських дипломатів, сама по собі вона не обмежує їхні пересування.

Держави-члени можуть застосовувати суворішу процедуру, яка зобов’язує російських дипломатів отримувати дозвіл на транзит. Якщо в дозволі відмовлено, дипломат не може перетнути відповідну країну. Однак ця процедура є необов’язковою. Наразі її запровадили лише дві країни.

Систему повідомлень запровадили, виходячи з того, що російські дипломати часто залучені до діяльності, спрямованої на поширення проросійських наративів і маніпулювання громадською думкою. Тепер акцент зміщується на їхню можливу пряму чи опосередковану роль у гібридних атаках.

Під час дискусій у Брюсселі доведеться враховувати положення Віденської конвенції, яка надає дипломатичним представникам широкі права та гарантії для виконання їхньої повсякденної роботи. Цей документ вважається одним із найбільших досягнень міжнародного права.