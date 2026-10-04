Посолка ЄС заявила, що дипломати країн Євросоюзу залишаються працювати в Києві попри погрози РФ

Катаріна Матернова наголосила, що російські погрози не змінять підтримку України з боку ЄС.

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Іноземні дипломати країн-членів Євросоюзу продовжують працювати в Києві, попри погрози з боку МЗС Росії.

Про це 4 жовтня заявила посолка ЄС в Україні Катаріна Матернова.

"Москва прагне залякати Європу, щоб змусити її зменшити підтримку України. Цього не станеться", – написала Матернова.

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Вона зазначила, що Представництво ЄС продовжує роботу в Києві, водночас приділяючи значну увагу безпеці співробітників. За її словами, усі посольства країн ЄС також залишаються у столиці.

Днями російське МЗС заявило, що іноземні дипломати мають залишити Київ, інакше нібито ризикують своїм життям.

"Росія має чітку мету – послабити підтримку України. Їй це не вдасться", – наголосила Матернова.

Посолка також повідомила, що цього року ЄС затвердив плани оборонних закупівель для України на 28,3 млрд євро. Окремо передбачено 6,6 млрд євро на цілі, пов'язані з військовою допомогою.

За її словами, Євросоюз також продовжує посилювати санкції проти Росії. Цього тижня ЄС запровадив нові санкції у зв'язку з депортацією українських дітей.

Матернова також повідомила, що вранці 4 жовтня Росія знову завдала удару по Північному мосту в Києві.

"Ці неодноразові атаки порушують сполучення між двома берегами Дніпра", – зазначила дипломатка.

Що передувало?

Росія знову закликала іноземних дипломатів залишити Київ, заявивши про продовження масованих ударів по Україні. У МЗС РФ стверджують, що російська армія надалі атакуватиме об’єкти, які Москва вважає військовими, у Києві та інших містах.

Чехія вже заявила, що не відкликатиме дипломатичну місію з Києва після чергових погроз Росії про масовані удари по Україні. Працівники посольства залишаються у столиці, а речник МЗС Чехії Адам Чьорго заявив, що подібні попередження Москви не є новими. За його словами, рішення ухвалюватимуть відповідно до внутрішніх кризових процедур, тоді як чеський посол у Києві навіть не скасував свою ранкову пробіжку.