В МЗС спростували інформацію про плани посольств переїхати за межі України

Раніше інформацію про можливий переїзд посольств з України в разі прицільних ударів поширили західні медіа.

У МЗС заперечили плани посольств переїхати за межі України.

Речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам 2 жовтня повідомив, що станом на зараз міністерство не отримувало подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипломатичних місій.

«Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували», – сказав він.

Раніше інформацію про можливий переїзд посольств з України у разі прицільних російських атак поширили західні медіа, зокрема The Guardian, посилаючись на анонімні джерела.