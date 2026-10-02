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В МЗС спростували інформацію про плани посольств переїхати за межі України

Раніше інформацію про можливий переїзд посольств з України в разі прицільних ударів поширили західні медіа.

В МЗС спростували інформацію про плани посольств переїхати за межі України
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

У МЗС заперечили плани посольств переїхати за межі України.

Речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі журналістам 2 жовтня повідомив, що станом на зараз міністерство не отримувало подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипломатичних місій.

«Я не знаю, звідки деякі іноземні видання взяли цю інформацію. Станом на зараз ми в МЗС жодних подібних запитів чи повідомлень від іноземних дипмісій про плани кудись переїжджати не отримували», – сказав він.

Раніше інформацію про можливий переїзд посольств з України у разі прицільних російських атак поширили західні медіа, зокрема The Guardian, посилаючись на анонімні джерела.

  • Очільник МЗС: Україна має дані про плани диверсій Росії в європейських країнах. Такими діями Росія намагається зменшити підтримку України.
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