«Я сподіваюся, що до кінця року буде відкрито якомога більше кластерів», - вважає посадовиця.

До кінця 2026 року ЄС може відкрити більше кластерів переговорів щодо вступу України до ЄС, і процес ґрунтуватиметься на заслугах нашої держави без привілеїв.

Про це заявила європейська комісар з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю виданню Corriere della Sera.

За словами Кос, зараз Європа демонструє найбільший прогрес у питанні розширення за останні 25 років, а лідерами серед кандидатів є Чорногорія, Албанія, Молдова та Україна.

Водночас урядовиця зауважила, що орієнтир на вступ України до ЄС з 1 січня 2027 року, який раніше озвучував Володимир Зеленський, є нереалістичним. Процес приєднання базується виключно на принципі заслуг і виконанні реформ, наголосила Кос.

«У процесі вступу немає привілеїв чи знижок, але ми повинні враховувати, що Україна веде війну за виживання, саме тому наш обов'язок — допомагати їй. Я сподіваюся, що до кінця року буде відкрито якомога більше кластерів», - сказала єврокомісарка.

Також Єврокомісія пропонує концепцію поступової інтеграції, яка дозволить країнам-кандидатам отримувати більше переваг від співпраці з ЄС ще до офіційного набуття повноправного членства. На саміті у жовтні лідери країн блоку обговорять вплив розширення на внутрішні реформи ЄС, захист демократичних стандартів та механізми поступового залучення нових держав.