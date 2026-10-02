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Єврокомісарка Кос – про вступ України до ЄС: Привілеїв не буде, вступ із 1 січня 2027 року - неможливий

«Я сподіваюся, що до кінця року буде відкрито якомога більше кластерів», - вважає посадовиця.

Єврокомісарка Кос – про вступ України до ЄС: Привілеїв не буде, вступ із 1 січня 2027 року - неможливий
Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
Фото: EPA/UPG

До кінця 2026 року ЄС може відкрити більше кластерів переговорів щодо вступу України до ЄС, і процес ґрунтуватиметься на заслугах нашої держави без привілеїв.

Про це заявила європейська комісар з питань розширення Марта Кос в інтерв’ю виданню Corriere della Sera.

За словами Кос, зараз Європа демонструє найбільший прогрес у питанні розширення за останні 25 років, а лідерами серед кандидатів є Чорногорія, Албанія, Молдова та Україна.

Водночас урядовиця зауважила, що орієнтир на вступ України до ЄС з 1 січня 2027 року, який раніше озвучував Володимир Зеленський, є нереалістичним. Процес приєднання базується виключно на принципі заслуг і виконанні реформ, наголосила Кос.

«У процесі вступу немає привілеїв чи знижок, але ми повинні враховувати, що Україна веде війну за виживання, саме тому наш обов'язок — допомагати їй. Я сподіваюся, що до кінця року буде відкрито якомога більше кластерів», - сказала єврокомісарка.

Також Єврокомісія пропонує концепцію поступової інтеграції, яка дозволить країнам-кандидатам отримувати більше переваг від співпраці з ЄС ще до офіційного набуття повноправного членства. На саміті у жовтні лідери країн блоку обговорять вплив розширення на внутрішні реформи ЄС, захист демократичних стандартів та механізми поступового залучення нових держав.

  • Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС незабаром запропонує "дорожні карти" для країн-кандидатів, які досягли найбільшого прогресу. 
  • Влітку прем'єр Ірландії, яка головує в Раді ЄС, Міхол Мартін повідомив, що до кінця року в ЄС прагнуть відкрити всі кластери вступних переговорів з Україною.
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