В ЦПД прокоментували повідомлення про нібито збільшення кількості орендного житла в Києві

В Центрі протидії дезінформації спростували маніпуляцію щодо нібито збільшення кількості орендного житла в Києві.
Про це повідомляє ЦПД.
Напередодні у соцмережах поширювали скріншоти карти сервісу Bird, стверджуючи, що кількість квартир для оренди у столиці різко зросла.
У сервісі пояснили, що візуальна різниця пов’язана з оновленням дизайну карти — точки оголошень зробили більшими, щоб користувачам було зручніше знаходити та переглядати квартири.
Як зазначили в ЦПД, за останній тиждень кількість пропозицій оренди у Києві дійсно зросла, але лише на 5,4%. Таку динаміку пояснили сезонністю — щороку восени попит знижується, а кількість пропозицій поступово зростає.
- ЦПД спростував фейк про придбання родиною Зеленського королівського маєтку у Норвегії. Відеоролик стилізовано під сюжет відомого американського розважального онлайн-медіа, однак на офіційних ресурсах видання такий матеріал відсутній.