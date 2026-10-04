В ЦПД прокоментували повідомлення про нібито збільшення кількості орендного житла в Києві

Напередодні, в соцмережах поширювали карти сервісу Bird та стверджували про різке збільшення кількості квартир для оренди в столиці.

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В Центрі протидії дезінформації спростували маніпуляцію щодо нібито збільшення кількості орендного житла в Києві.

Про це повідомляє ЦПД.

Напередодні у соцмережах поширювали скріншоти карти сервісу Bird, стверджуючи, що кількість квартир для оренди у столиці різко зросла.

У сервісі пояснили, що візуальна різниця пов’язана з оновленням дизайну карти — точки оголошень зробили більшими, щоб користувачам було зручніше знаходити та переглядати квартири.

Як зазначили в ЦПД, за останній тиждень кількість пропозицій оренди у Києві дійсно зросла, але лише на 5,4%. Таку динаміку пояснили сезонністю — щороку восени попит знижується, а кількість пропозицій поступово зростає.