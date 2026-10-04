Президент Зеленський присвоїв звання Героя України сержанту Олексію Капелюшному

Військовослужбовця відзначили за особисту мужність і героїзм під час захисту України.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" сержанту Олексію Капелюшному.

Відповідний указ №1021/2026 від 2 жовтня оприлюднений на сайті глави держави.

"Присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Капелюшному Олексію Віталійовичу – сержанту", – ідеться в документі.

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Звання присвоєно за особисту мужність та героїзм, виявлені під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народу.

Олексій Капелюшний — військовослужбовець 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ. У березні 2022 року під Верхньоторецьким на Авдіївському напрямку він залишився один проти переважаючих сил росіян, отримав важке поранення, сам відрізав собі пошкоджену ногу і продовжив бій.

В інтерв’ю Анжеліці Сизоненко на LB Live Капелюшний розповів про той бій: масований артобстріл, танковий прорив, загибель побратимів, оточення, п’ять гранат у маленькій кімнаті, ампутацію ноги та кілька годин оборони наодинці.

Військовий потрапив у російський полон. Він розповідав про катування у Горлівці, операцію, під час якої йому ампутували ногу вище коліна, побиття та катування струмом, а також утримання в Оленівці та Суходольській колонії.