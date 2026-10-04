На Сумщині через російські атаки загинули двоє людей, ще семеро постраждали

За добу російські війська майже 80 разів обстріляли 30 населених пунктів області.

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У Сумській області внаслідок російських обстрілів за добу загинули двоє мирних жителів, ще семеро людей постраждали.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Шосткинській громаді внаслідок влучання російського БпЛА загинув 47-річний чоловік, ще 41-річний чоловік дістав поранення.

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У Середино-Будській громаді через атаку російського дрона загинув 50-річний чоловік. Також внаслідок удару БпЛА травмована 71-річна жінка.

У Сумській громаді внаслідок удару керованими авіабомбами постраждали щонайменше п'ятеро людей. Наслідки атаки наразі з'ясовуються.

Протягом доби, з ранку 3 до ранку 4 жовтня, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 30 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами були Сумська, Миколаївська сільська, Степанівська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Річківська, Середино-Будська, Глухівська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Шосткинська, Свеська, Путивльська, Новослобідська та Великописарівська громади.

Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, нежитлові приміщення та транспорт.

Зокрема, у Сумській громаді пошкоджені багатоквартирні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення та автомобілі. У Миколаївській сільській громаді пошкоджені об'єкт цивільної інфраструктури та приватний будинок, знищений автомобіль.

У Хутір-Михайлівській громаді пошкоджена нежитлова будівля, у Краснопільській – об'єкт цивільної інфраструктури, у Путивльській зруйнований житловий будинок. У Степанівській громаді пошкоджена вантажівка, а в Річківській – приватний будинок.

У Шосткинській громаді пошкоджені приватне домоволодіння та техніка, у Глухівській – житлові будинки. У Середино-Будській громаді пошкоджені багатоквартирний будинок, об'єкт цивільної інфраструктури та мотоблок, а також зруйновані житлові будинки.

У Свеській громаді зруйнована господарська споруда, в Есманьській – житловий будинок. У Зноб-Новгородській громаді внаслідок попередніх обстрілів зруйнований житловий будинок.

За добу повітряна тривога в Сумській області тривала 18 годин 19 хвилин.