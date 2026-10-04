Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Північна загроза. Чому Кремль зондує східний фланг НАТО
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

На Сумщині через російські атаки загинули двоє людей, ще семеро постраждали

За добу російські війська майже 80 разів обстріляли 30 населених пунктів області.

На Сумщині через російські атаки загинули двоє людей, ще семеро постраждали
Фото: EPA/UPG

У Сумській області внаслідок російських обстрілів за добу загинули двоє мирних жителів, ще семеро людей постраждали.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Шосткинській громаді внаслідок влучання російського БпЛА загинув 47-річний чоловік, ще 41-річний чоловік дістав поранення.

Реклама

У Середино-Будській громаді через атаку російського дрона загинув 50-річний чоловік. Також внаслідок удару БпЛА травмована 71-річна жінка.

У Сумській громаді внаслідок удару керованими авіабомбами постраждали щонайменше п'ятеро людей. Наслідки атаки наразі з'ясовуються.

Протягом доби, з ранку 3 до ранку 4 жовтня, російські війська здійснили майже 80 обстрілів по 30 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Найбільше атак зафіксували у Сумському та Шосткинському районах.

Під ударами були Сумська, Миколаївська сільська, Степанівська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Річківська, Середино-Будська, Глухівська, Есманьська, Хутір-Михайлівська, Шосткинська, Свеська, Путивльська, Новослобідська та Великописарівська громади.

Російські війська застосовували артилерію, міномети, FPV-дрони, БпЛА та керовані авіаційні бомби.

Внаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, нежитлові приміщення та транспорт.

Зокрема, у Сумській громаді пошкоджені багатоквартирні будинки, об'єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення та автомобілі. У Миколаївській сільській громаді пошкоджені об'єкт цивільної інфраструктури та приватний будинок, знищений автомобіль.

У Хутір-Михайлівській громаді пошкоджена нежитлова будівля, у Краснопільській – об'єкт цивільної інфраструктури, у Путивльській зруйнований житловий будинок. У Степанівській громаді пошкоджена вантажівка, а в Річківській – приватний будинок.

У Шосткинській громаді пошкоджені приватне домоволодіння та техніка, у Глухівській – житлові будинки. У Середино-Будській громаді пошкоджені багатоквартирний будинок, об'єкт цивільної інфраструктури та мотоблок, а також зруйновані житлові будинки.

У Свеській громаді зруйнована господарська споруда, в Есманьській – житловий будинок. У Зноб-Новгородській громаді внаслідок попередніх обстрілів зруйнований житловий будинок.

За добу повітряна тривога в Сумській області тривала 18 годин 19 хвилин.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies