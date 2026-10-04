Росіяни вдарили по центру Дніпра

Російські війська атакували середмістя Дніпра. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих зʼясовуємо", – ідеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, росіяни атакували приміщення компанії зв’язку у Дніпрі.
На місці працюють усі екстрені служби.
- Уночі 4 жовтня російські окупанти понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками.