Росіяни вдарили по центру Дніпра

За попередньою інформацією, росіяни атакували приміщення компанії зв’язку у Дніпрі.

"Ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих зʼясовуємо", – ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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