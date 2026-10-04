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Росіяни вдарили по центру Дніпра

Виникла пожежа.

Росіяни вдарили по центру Дніпра
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські війська атакували середмістя Дніпра. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог завдав удару по середмістю Дніпра. Спалахнула пожежа. Інформацію про постраждалих зʼясовуємо", – ідеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, росіяни атакували приміщення компанії зв’язку у Дніпрі.

На місці працюють усі екстрені служби.

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