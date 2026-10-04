Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.26 склали:

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1 750 російських солдатів і десятки ворожох техніки.

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З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 540 700 окупантів.

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