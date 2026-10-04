Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1 750 російських солдатів і десятки ворожох техніки.
Про це пише Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.26 склали:
- особового складу – близько 1 540 700 (+1 750) осіб
- танків – 12 391 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 25 483 (+6) од.
- артилерійських систем – 50 686 (+49) од.
- РСЗВ – 2 179 (+1) од.
- засоби ППО – 1 686 (+3) од.
- літаків – 443 (+0) од.
- гелікоптерів – 356 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 837 (+13) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 546 240 (+1 742) од.
- крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
- кораблі / катери – 35 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 157 258 (+527) од.
- спеціальна техніка – 4 788 (+5) од.
Дані уточнюються.