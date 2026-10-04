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За добу РФ втратила на війні в Україні ще 1 750 солдатів, – Генштаб

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 540 700 окупантів.

За добу РФ втратила на війні в Україні ще 1 750 солдатів, – Генштаб
Фото: EPAUPG

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1 750 російських солдатів і десятки ворожох техніки.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.10.26 склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 540 700 (+1 750) осіб 
  • танків – 12 391 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 483 (+6) од.
  • артилерійських систем – 50 686 (+49) од.
  • РСЗВ – 2 179 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 686 (+3) од.
  • літаків – 443 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 837 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 546 240 (+1 742) од.
  • крилаті ракети – 5 126 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 157 258 (+527) од.
  • спеціальна техніка – 4 788 (+5) од.

Дані уточнюються. 

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