​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: найбільше атак РФ відбулося на Покровському напрямку

За добу на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.

Генштаб: найбільше атак РФ відбулося на Покровському напрямку
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби 3 жовтня на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Російські війська завдали 45 авіаударів, застосували 166 керованих авіабомб, 5596 дронів-камікадзе та здійснили 1696 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку – 19. Росіяни намагалися просунутися поблизу Вільного, Кучерового Яру, Нового Шахового, Ганнівки, Добропілля, Нового Донбасу, Чернігівки, Світлого, Білицького, Новогришиного та Молодецького. Дві атаки ще тривали.

Реклама

На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 12 штурмів, ще сім атак відбулося на Південно-Слобожанському напрямку. 

По шість штурмів противника зупинили на Лиманському та Слов'янському напрямках. Також бойові зіткнення тривали на Куп'янському, Краматорському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

На Покровському напрямку, за попередніми даними Генштабу, ліквідовано 29 російських військових, ще 10 поранено. Українські сили також знищили чотири одиниці автомобільної техніки, артилерійську систему, спеціальну техніку, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів і шість укриттів. 

Крім того, було знищено або подавлено 182 безпілотники різних типів.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксували.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies