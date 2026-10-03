Генштаб: найбільше атак РФ відбулося на Покровському напрямку

За добу на фронті відбулося 167 бойових зіткнень.

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Від початку доби 3 жовтня на фронті відбулося 167 бойових зіткнень. Російські війська завдали 45 авіаударів, застосували 166 керованих авіабомб, 5596 дронів-камікадзе та здійснили 1696 обстрілів позицій українських військових і населених пунктів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

Найбільше атак зафіксували на Покровському напрямку – 19. Росіяни намагалися просунутися поблизу Вільного, Кучерового Яру, Нового Шахового, Ганнівки, Добропілля, Нового Донбасу, Чернігівки, Світлого, Білицького, Новогришиного та Молодецького. Дві атаки ще тривали.

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На Костянтинівському напрямку українські військові відбили 12 штурмів, ще сім атак відбулося на Південно-Слобожанському напрямку.

По шість штурмів противника зупинили на Лиманському та Слов'янському напрямках. Також бойові зіткнення тривали на Куп'янському, Краматорському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

На Покровському напрямку, за попередніми даними Генштабу, ліквідовано 29 російських військових, ще 10 поранено. Українські сили також знищили чотири одиниці автомобільної техніки, артилерійську систему, спеціальну техніку, пункт управління БпЛА, склад боєприпасів і шість укриттів.

Крім того, було знищено або подавлено 182 безпілотники різних типів.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках російські війська наступальних дій не проводили. На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксували.