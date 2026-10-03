Калашник: У Києві готують понтонні переправи через Дніпро на випадок пошкодження мостів

У Києві з наступного тижня планують розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. Йдеться, зокрема, про насипні дамби з понтонними переправами.

Про це в інтерв’ю Суспільному повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Підготовчі роботи вже тривають, а будівництво окремих переправ може зайняти до трьох місяців. Вони мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів. Наразі також визначили місця, де планують розпочати роботи.

"У нас у середньому близько 600 тисяч автомобілів перетинають лівий і правий берег протягом доби. І задача – зберегти цю пропускну здатність. Тому визначені відповідно локації, де буде розпочато будівництво", – сказав Калашник.

Водночас у міністерстві розглядають довгострокові альтернативи. Серед них – швидкоспоруджувані бетонні конструкції та тунель під Дніпром. За попередніми розрахунками, такі масштабні інфраструктурні проєкти можуть коштувати десятки мільярдів гривень, тому для їх реалізації планують шукати міжнародних партнерів, донорів та інвесторів.

Паралельно влада зосереджена на захисті наявних мостів від російських атак та їхньому швидкому відновленні у разі пошкоджень. Калашник наголосив, що створення резервної інфраструктури розглядають як додатковий напрям.

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