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Калашник: У Києві готують понтонні переправи через Дніпро на випадок пошкодження мостів

Будівництво окремих переправ може зайняти до трьох місяців.

Калашник: У Києві готують понтонні переправи через Дніпро на випадок пошкодження мостів
Ілюстративне фото
Фото: Олександр Ратушняк

У Києві з наступного тижня планують розпочати будівництво резервних переправ через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. Йдеться, зокрема, про насипні дамби з понтонними переправами.

Про це в інтерв’ю Суспільному повідомив міністр відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Підготовчі роботи вже тривають, а будівництво окремих переправ може зайняти до трьох місяців. Вони мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів. Наразі також визначили місця, де планують розпочати роботи.

"У нас у середньому близько 600 тисяч автомобілів перетинають лівий і правий берег протягом доби. І задача – зберегти цю пропускну здатність. Тому визначені відповідно локації, де буде розпочато будівництво", – сказав Калашник.

Водночас у міністерстві розглядають довгострокові альтернативи. Серед них – швидкоспоруджувані бетонні конструкції та тунель під Дніпром. За попередніми розрахунками, такі масштабні інфраструктурні проєкти можуть коштувати десятки мільярдів гривень, тому для їх реалізації планують шукати міжнародних партнерів, донорів та інвесторів.

Паралельно влада зосереджена на захисті наявних мостів від російських атак та їхньому швидкому відновленні у разі пошкоджень. Калашник наголосив, що створення резервної інфраструктури розглядають як додатковий напрям.

Що передувало?

  • Рішення про підготовку альтернативних переправ  стало актуальним на тлі російських атак на Південний міст Києва. 1 та 2 жовтня по ньому зафіксували кілька ударів безпілотників, унаслідок яких були пошкоджені, зокрема, мостова опора, відбійник і дорожнє полотно. 
  • Вранці 3 жовтня Росія атакувала Північний міст у Києві, внаслідок чого були пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. За даними мера Віталія Кличка, постраждали двоє людей.
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