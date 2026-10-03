Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Кабмін погодив ліквідацію Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. Гусака
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві через падіння уламків дрона загорівся дах багатоповерхівки

Попередньо, постраждалих нема.

У Києві через падіння уламків дрона загорівся дах багатоповерхівки
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

В Оболонському районі Києва через падіння уламків безпілотника сталося загоряння на даху багатоповерхового будинку.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За попередньою інформацією, руйнувань будівлі та постраждалих немає. На місце прямують екстрені служби.

Перед цим у Києві оголошували "жовтий" рівень загрози – через дронову небезпеку.

  • Росія вранці атакувала Північний міст у Києві, внаслідок чого були пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. За даними мера Віталія Кличка, постраждали двоє людей: одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували, згодом він перейшов на амбулаторне лікування.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies