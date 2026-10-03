У Києві через падіння уламків дрона загорівся дах багатоповерхівки

В Оболонському районі Києва через падіння уламків безпілотника сталося загоряння на даху багатоповерхового будинку.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
За попередньою інформацією, руйнувань будівлі та постраждалих немає. На місце прямують екстрені служби.
Перед цим у Києві оголошували "жовтий" рівень загрози – через дронову небезпеку.
- Росія вранці атакувала Північний міст у Києві, внаслідок чого були пошкоджені дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. За даними мера Віталія Кличка, постраждали двоє людей: одному медики надали допомогу на місці, другого госпіталізували, згодом він перейшов на амбулаторне лікування.