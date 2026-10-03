Завтра у Києві та області обмежать дорожній рух через іноземні делегації

Мешканців просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

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Завтра у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.

Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.

Рух обмежать через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

“Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення”, – зазначили в Управлінні.