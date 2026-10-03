Завтра у Києві та області обмежать дорожній рух через іноземні делегації

Завтра у Києві та Київській області діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху.
Про це повідомили в Управлінні державної охорони України.
Рух обмежать через проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
“Просимо врахувати зазначену інформацію під час переміщення”, – зазначили в Управлінні.
- Відповідно українського законодавства главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають в Україні з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.