Клименко: При РНБО створять робочий орган для ідентифікації тіл загиблих захисників

До його роботи залучать усі державні структури, відповідальні за встановлення особи загиблих військовослужбовців.

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При Раді національної безпеки і оборони України створять робочий орган з питань ідентифікації тіл загиблих захисників. Його робота буде спрямована на прискорення встановлення осіб загиблих та покращення якості проведення експертиз.

Про це повідомив секретар РНБО Ігор Клименко.

За його словами, для родин зниклих безвісти тривале очікування на встановлення особи є додатковим болем, тому держава має забезпечити прискорення відповідних процесів та якість проведених експертиз.

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За дорученням Президента України вже визначили першочергові рішення.

Уряд має посилити систему судмедекспертизи, зокрема збільшити кількість фахівців та забезпечити належні умови їхньої роботи.

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Також планують створити в регіонах спеціалізовані бюро судмедекспертизи, які зосередяться виключно на ідентифікації тіл військовослужбовців.

Клименко зазначив, що відтепер ця робота перебуватиме на контролі РНБО.

Робочий орган об’єднає всі відповідальні державні структури. За словами секретаря РНБО, це дозволить бачити весь процес цілісно – де виникають затримки, яких рішень бракує та хто відповідає за їхнє виконання.

"Для родин важливі не пояснення, чому система працює повільно. Їм потрібні відповіді", – наголосив Клименко.