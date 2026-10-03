Укрзалізниця організувала автобусний трансфер для пасажирів на Сумщині

Запроваджено комбіноване сполучення для пасажирів поїздів Рахів-Суми та Суми-Рахів.

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Сумську область включено до експериментального проєкту Укрзалізниці і запровадили комбіноване сполучення для пасажирів поїздів Рахів-Суми та Суми-Рахів.

Про це повідомили в ОВА.

Між Сумами та Конотопом організовано автобусне підвезення: із Сум пасажири їдуть автобусом до Конотопа, а далі продовжують поїздку залізницею.

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У зворотному напрямку автобус доставляє пасажирів із Конотопа до Сум.

Учора перші 24 пасажири вже скористалися новим форматом сполучення.

Відправлення із Сум – о 09:00, прибуття до Конотопа – об 11:00. У зворотному напрямку відправлення з Конотопа – об 11:10, прибуття до Сум – о 13:10.

Автобуси подаються безпосередньо до залізничних вокзалів. Вартість автобусного проїзду вже включена у залізничний квиток – додатково оплачувати його не потрібно.

Окремо опрацьовується транспортне сполучення для мешканців Білопілля та Ворожби.

Зазначається, що всі рішення щодо маршрутів ухвалюються з урахуванням безпекової ситуації.