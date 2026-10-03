За незаконне заволодіння транспортним засобом молодику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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Молодику загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Києві слюсар напідпитку викрав з депо трамвай та вирушив маршрутом, повідомили у столичній поліції.

До поліції Києва надійшло повідомлення від диспетчерки трамвайного депо про зникнення резервного трамвая з території підприємства. Для з’ясування обставин події на місце виїхала слідчо-оперативна група Дніпровського управління поліції.

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Правоохоронці встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетний 20-річний юнак, який працює слюсарем механізованого складу трамвайного депо.

Увечері, переконавшись, що поблизу нікого немає, він зайшов до кабіни трамвая, запустив його та рушив одним із маршрутів у напрямку станції метро “Бориспільська”. Щоб припинити рух транспорту, працівникам довелось знеструмити контактну мережу.

Після цього вагон зупинився, а поліцейські затримали порушника відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час перевірки чоловіка на стан сп’яніння прилад “Драгер” показав 1,41 проміле. Під час спілкування з поліцейськими ділок пояснив свій вчинок тим, що незаконно заволодів трамваєм, оскільки йому дуже подобається їздити на цьому виді транспорту.

За незаконне заволодіння транспортним засобом молодику загрожує до п’яти років позбавлення волі.