В окупованому Криму вночі зникло світло

В окупованому Криму в ніч на 3 жовтня зафіксували перебої з електропостачанням. Окупаційне підприємство "Крименерго" заявило, що на всій території півострова запроваджено обмеження споживання електроенергії.
Про це пишуть росЗМІ.
Моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер" із посиланням на своїх підписників повідомив, що о 23:35 2 жовтня електропостачання зникло у Сімферополі та Сімферопольському районі.
О 02:47 3 жовтня про відключення світла почали повідомляти жителі населених пунктів Південного узбережжя Криму.
- За перший тиждень вересня Сили безпілотних систем атакували 34 енерговузли на окупованій території Криму, півдня і сходу України.
- 20 серпня у тимчасово окупованому Криму стався повний блекаут. Електропостачання зникло у Сімферополі, Севастополі, Керчі, Феодосії, Ялті та інших містах півострова.