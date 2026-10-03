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В окупованому Криму вночі зникло світло

Перебої з електропостачанням фіксували у Сімферополі, Сімферопольському районі та на Південному узбережжі.

В окупованому Криму вночі зникло світло
Ніч у Криму
Фото: Exilenova+ у Telegram

В окупованому Криму в ніч на 3 жовтня зафіксували перебої з електропостачанням. Окупаційне підприємство "Крименерго" заявило, що на всій території півострова запроваджено обмеження споживання електроенергії.

Про це пишуть росЗМІ.

Моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер" із посиланням на своїх підписників повідомив, що о 23:35 2 жовтня електропостачання зникло у Сімферополі та Сімферопольському районі.

О 02:47 3 жовтня про відключення світла почали повідомляти жителі населених пунктів Південного узбережжя Криму.

  • 20 серпня у тимчасово окупованому Криму стався повний блекаут. Електропостачання зникло у Сімферополі, Севастополі, Керчі, Феодосії, Ялті та інших містах півострова.
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