В окупованому Криму вночі зникло світло

Перебої з електропостачанням фіксували у Сімферополі, Сімферопольському районі та на Південному узбережжі.

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В окупованому Криму в ніч на 3 жовтня зафіксували перебої з електропостачанням. Окупаційне підприємство "Крименерго" заявило, що на всій території півострова запроваджено обмеження споживання електроенергії.

Про це пишуть росЗМІ.

Моніторинговий Telegram-канал "Крымский ветер" із посиланням на своїх підписників повідомив, що о 23:35 2 жовтня електропостачання зникло у Сімферополі та Сімферопольському районі.

О 02:47 3 жовтня про відключення світла почали повідомляти жителі населених пунктів Південного узбережжя Криму.

За перший тиждень вересня Сили безпілотних систем атакували 34 енерговузли на окупованій території Криму, півдня і сходу України.