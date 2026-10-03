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Сили безпілотних систем за добу уразили понад 2,2 тисячі цілей противника

СБС знищили 507 безпілотників, 147 одиниць автомобільної техніки та одна одиниця флоту РФ.

Сили безпілотних систем за добу уразили понад 2,2 тисячі цілей противника
Фото: Олександр Довгич

Протягом минулої доби підрозділи Сил безпілотних систем знищили 2295 цілей противника.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем.

Серед уражених цілей:

Фото: Сили безпілотних систем

  • 525 одиниць особового складу, з них 251 ліквідовано;
  • 52 точки вильоту дронів;
  • 15 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв’язку;
  • 147 одиниць автомобільної техніки;
  • 3 артилерійські системи;
  • 507 безпілотних літальних апаратів противника типів "коптер", "крило", "шахед" та "Гербера";
  • 1 одиниця флоту РФ.

З початку вересня до 2 жовтня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 4424 цілі противника, з них 1031 ціль – особовий склад російських військ.

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