Протягом минулої доби підрозділи Сил безпілотних систем знищили 2295 цілей противника.
Про це повідомили у Силах безпілотних систем.
Серед уражених цілей:
- 525 одиниць особового складу, з них 251 ліквідовано;
- 52 точки вильоту дронів;
- 15 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв’язку;
- 147 одиниць автомобільної техніки;
- 3 артилерійські системи;
- 507 безпілотних літальних апаратів противника типів "коптер", "крило", "шахед" та "Гербера";
- 1 одиниця флоту РФ.
З початку вересня до 2 жовтня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 4424 цілі противника, з них 1031 ціль – особовий склад російських військ.