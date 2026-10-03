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Протягом минулої доби підрозділи Сил безпілотних систем знищили 2295 цілей противника.

Про це повідомили у Силах безпілотних систем.

Серед уражених цілей:

Фото: Сили безпілотних систем

525 одиниць особового складу, з них 251 ліквідовано;

52 точки вильоту дронів;

15 РЛС, РЕР, РЕБ та засобів зв’язку;

147 одиниць автомобільної техніки;

3 артилерійські системи;

507 безпілотних літальних апаратів противника типів "коптер", "крило", "шахед" та "Гербера";

1 одиниця флоту РФ.

З початку вересня до 2 жовтня підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 4424 цілі противника, з них 1031 ціль – особовий склад російських військ.