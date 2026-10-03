Незалежна гуманітарна організація “Emile Foundation” закликає до негайної незалежної перевірки безпеки та стану здоров’я дівчини і до міжнародної підтримки для її повернення.

Фонд “Emile Foundation” повідомив про раптову втрату прямого контакту з Анастасією Мамотюк – українкою з інвалідністю, яку російські військові викрали з Олешківського дитячого будинку-інтернату у 2022 році.

Про це йдеться у пресрелізі.

Прямий зв’язок із Настею перервався кілька днів тому – вперше для всіх, хто підтримує її повернення.

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Настю примусово перемістили до “Нових берегів” – проєкту підтриманого проживання для людей з інвалідністю у російській Пензі. Проєктом керує Софія Львова-Бєлова, сестра уповноваженої при президентові Російської Федерації з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

В’ячеслав Щирський, прийомний батько родини “Дому Стефана”, звернувся до “Emile Foundation” по допомогу в поверненні Насті в Україну. Їх пов’язують близькі дружні стосунки, і Настя вважає його родину своєю. Він має намір оформити опіку над нею.

Фонд допоміг підготувати та через нього подати офіційні звернення щодо повернення Насті до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Уповноваженого з прав людини в Російській Федерації. Щирський залишається основною контактною особою з питань її повернення.

До припинення зв’язку Настя неодноразово висловлювала бажання повернутися в Україну та побоювання за власну безпеку. Фонд отримав інформацію, що її повернення потребуватиме часу, оскільки вона очікує на закордонний паспорт, необхідний для поїздки.

“Настю ніколи не можна використовувати як предмет політичного торгу. Вона – жінка з інвалідністю, яка має право на безпеку, гідність і свободу ухвалювати рішення щодо власного життя. Невдовзі після примусового переміщення Настя чітко заявила, що хоче повернутися в Україну. Її волю необхідно почути безпосередньо, конфіденційно та без тиску. Уперше ніхто з тих, хто допомагає Насті повернутися, не може з нею зв’язатися. Нам терміново потрібні незалежна перевірка її стану та безпеки, відновлення зв’язку й конкретні дипломатичні дії для її безпечного повернення додому”, – зазначила генеральна директорка та співзасновниця "Emile Foundation" Маріам Ламберт.

Фонд закликає до негайної незалежної перевірки безпеки та стану здоров’я Насті, забезпечення можливості конфіденційного спілкування з нею, відновлення прямого зв’язку зі Щирським та іншими людьми, які її підтримують, а також міжнародної підтримки її безпечного гуманітарного повернення.

Більше про Настю та інших вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату

У листопаді 2023 року Настю та трьох інших повнолітніх вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату перемістили до Пензи. Один із них, Олександр Данильчук, повернувся в Україну після майже двох років перебування в "Нових берегах". Про його повернення публічно повідомили в серпні 2025 року.

Данильчук розповів Emile Foundation, що про переміщення їх попередили лише за день і не запитували, чи хочуть вони їхати до Росії. За його словами, він говорив Софії Львовій-Бєловій, що хоче повернутися до своїх друзів і прийомної родини в Україні. Його свідчення суперечили публічним твердженням про те, що українці, яких привезли до Пензи, не бажають повертатися додому.

Наполегливі зусилля Щирського допомогли забезпечити повернення Данильчука. Він мав намір стати законним опікуном Данильчука, але через війну не зміг завершити оформлення документів.

Станом на 1 жовтня 2026 року Emile Foundation встановив, що троє колишніх вихованців Олешківського дитячого будинку-інтернату – Анастасія Мамотюк, Вікторія Маркелюк та Анастасія Яворовська – залишаються в Пензі.

16 вересня 2026 року Марія Львова-Бєлова опублікувала відеоматеріал за участю Насті. На підставі цього відео Фонд не може встановити її стан здоров’я, обставини запису чи її нинішню волю. Відеоматеріал не замінює прямого конфіденційного спілкування та незалежної оцінки її стану й безпеки.