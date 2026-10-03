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На Одещині жінку підозрюють у катуванні 7-річного прийомного сина

Встановлено, що жінка змушувала його ставати колінами на гречку та тримати руки піднятими вгору, а також неодноразово била його.

На Одещині жінку підозрюють у катуванні 7-річного прийомного сина

В Одеській області під варту без права на заставу взяли 42-річну жінку, підозрювану у катуванні прийомного 7-річного сина, повідомили в Офісі генпрокурора.

Встановлено, що жінка зі своїм чоловіком ще у 2024 році створили прийомну сім’ю. Згодом до неї влаштували трьох малолітніх дітей: двох сестричок та їхнього братика.

За інформацією слідства, прийомна мати знала про діагноз 7-річного хлопчика та пов’язані з ним фізіологічні особливості. Попри це, вона неодноразово карала дитину за наслідки його стану здоров’я, на які хлопчик не міг вплинути.

Упродовж липня цього року жінка змушувала його ставати колінами на гречку та тримати руки піднятими вгору, а також неодноразово била його.

Наразі у межах розслідування перевіряється інформація щодо інших можливих протиправних дій стосовно всіх прийомних дітей, а також причетності інших осіб до скоєння злочинів.

Усіх трьох дітей вилучили з родини. Вони перебувають у безпеці.

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