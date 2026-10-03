Окупанти поранили цивільну в Інгульці на Херсонщині

Російські окупанти атакували з дрона село Інгулець Дар'ївської громади на Херсонщині. Є поранена.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 07:30 росіяни атакували з дрона 54-річну жінку в Інгульцю Дар’ївської громади. Внаслідок атаки вона отримала мінно-вибухову травму, осколкові поранення живота, а також руки та ноги", – ідеться у повідомленні.
Потерпіла перебуває під наглядом лікарів.
- Упродовж минулої доби російські військові атакували Херсон та 24 населені пункти області. Через російську агресію четверо людей дістали поранення.