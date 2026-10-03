Окупанти поранили цивільну в Інгульці на Херсонщині

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Російські окупанти атакували з дрона село Інгулець Дар'ївської громади на Херсонщині. Є поранена.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 07:30 росіяни атакували з дрона 54-річну жінку в Інгульцю Дар’ївської громади. Внаслідок атаки вона отримала мінно-вибухову травму, осколкові поранення живота, а також руки та ноги", – ідеться у повідомленні.

Потерпіла перебуває під наглядом лікарів.