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Окупанти поранили цивільну в Інгульці на Херсонщині

Уранці окупанти атакували село безпілотником.

Окупанти поранили цивільну в Інгульці на Херсонщині
Фото: uga.ua

Російські окупанти атакували з дрона село Інгулець Дар'ївської громади на Херсонщині. Є поранена. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 07:30 росіяни атакували з дрона 54-річну жінку в Інгульцю Дар’ївської громади. Внаслідок атаки вона отримала мінно-вибухову травму, осколкові поранення живота, а також руки та ноги", – ідеться у повідомленні. 

Потерпіла перебуває під наглядом лікарів.

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