Безпілотники впали у чотирьох районах Молдови, у двох локаціях виникла пожежа.

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Уламок у полі в Молдові

Уранці 3 жовтня у чотирьох районах Молдови пролунали вибухи, після чого поліція виявила уламки щонайменше п'яти безпілотників. Відомо про пожежі та пошкоджені вікна будівлі, постраждалих немає.

Про це повідомила поліція Молдови.

У Каушанському районі знайшли уламки двох безпілотників: на околиці міста Каушани та поблизу села Константиновка. В останньому випадку внаслідок вибуху загорілася рослинність.

Ще уламки дронів виявили поблизу Крокмаза у Штефан-Водському районі, між селами Делакеу та Пухечень в Аненій-Нойському районі та за межами села Дубовка Хинчештського району.

Поблизу Крокмаза вибух стався на виноградному полі біля сільськогосподарської бригади. Внаслідок вибуху виникла пожежа рослинності та були пошкоджені вікна будівлі. Постраждалих немає.

Уламки дронів виявили приблизно від 6 до 120 кілометрів від кордону України.