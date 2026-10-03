У Казахстані затримали українку за запитом РФ: Лубінець звернувся до омбудсмана

Жінка приїхала до Казахстану, щоб забрати неповнолітнього онука та повернути його в Україну.

У Казахстані затримали громадянку України Любов Рожанську за запитом Росії. За словами українського омбудсмана Дмитра Лубінця, жінка приїхала до Казахстану, щоб забрати свого неповнолітнього онука, однак опинилася під вартою у справі, яку Росія порушила ще у 2023 році.

Про це заявив омбудсман Дмитро Лубінець.

За його словами, Любов Рожанська звернулася до нього після затримання в Казахстані. Лубінець повідомив, що невідкладно звернувся до омбудсмана Казахстану Артура Ластаєва із закликом не допустити екстрадиції, видачі чи примусового переміщення українки до Росії. Також він провів із казахстанським омбудсманом телефонну розмову.

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Лубінець стверджує, що Рожанську фактично виманили до Казахстану обманним шляхом. За його словами, "нові" родичі дитини в Росії у співпраці з ФСБ виходили з нею на зв'язок і намагалися переконати її виїхати з України та самостійно забрати онука.

Жінка приїхала до Астани, не знаючи, що в Росії вже готуються до її затримання. Тепер, за словами омбудсмана, Росія домагається її видачі.

Лубінець наголосив на необхідності перевірити умови тримання українки під вартою та правові підстави позбавлення її волі. Також він закликав забезпечити повний доступ до неї дипломатичних і консульських представників України та її адвоката.

Окремо омбудсман звернув увагу на ситуацію з неповнолітнім онуком Рожанської. За наявною інформацією, мати хлопчика ще у 2021 році вивезла його до Росії, а у 2022 році оформила для себе та дитини російське громадянство.

Водночас Верховний Суд України у березні 2025 року визначив місцем проживання дитини Одесу.

За словами Лубінця, бабуся приїхала до Казахстану, щоб забрати українську дитину та повернути її додому, але сама опинилася під вартою у справі, ініційованій Росією.

Омбудсман закликав родичів українських дітей, які перебувають у Росії або на тимчасово окупованих територіях, не намагатися самостійно їх забирати, а звертатися до офіційних державних структур України.

"Офіс Омбудсмана здійснює повернення українських дітей із депортації, примусового переміщення, з іноземних держав, у випадках, коли відсутні документи і є різні юридичні аспекти", – зазначив Лубінець.

Також омбудсман заявив, що відео, на якому нібито показано посадку хлопчика на літак до Казахстану, було навмисно інсценоване, щоб виманити жінку.